Возле Белого дома произошла стрельба
Мужчина, открывший огонь, а также сотрудник службы секретной охраны получили ранения в ходе перестрелки у резиденции президента США.
В ходе стрельбы у Белого дома был ранен сотрудник Секретной службы США, которая занимается охраной американского руководства. Никто из охраняемых лиц не подвергся опасности, говорится в обнародованном во вторник, 11 августа сообщении спецслужбы в Twitter.
«Секретная служба подтверждает, что на углу семнадцатой улицы и Пенсильвания-авеню произошла стрельба с участием сотрудника. Расследование продолжается. Мужчина и сотрудник службы госпитализированы. Во время инцидента охраняемые лица не подверглись опасности, комплекс Белого дома не получил повреждений»
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