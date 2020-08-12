«Шахтер» вышел в полуфинал Лиги Европы
«Шахтер» со счетом 4:1 разгромил «Базель» и впервые с 2016 года вышел в полуфинал Лиги Европы. Украинская команда открыла счет уже на 2-й минуте.
Марлос подал угловой, Мораес выбежал из-за спин защитников и головой отправил мяч в сетку.
Почти сразу швейцарская команда мог восстановить равновесие, однако после удара от Кабрала мяч пролетел рядом со стойкой.
Соперники обменялись моментами, пока на 22-й минуте «Шахтер» не удвоил свой перевес. Марлос отдал на Патрика, тот неожиданно пропустил на Тайсона, а бразилец ударом в одно касание с помощью рикошета отправил снаряд в цель.
До перерыва донецкий клуб мог забивать еще минимум трижды, но после ударов Мораеса и Марлоса соперника спасал вратарь Николич, а после выстрела Антонио — перекладина.
Во втором тайме «Базель» имел шанс свести отставанием к минимуму, а вместо этого третий мяч забил «Шахтер» – с пенальти на 75-й минуте отличился Алан Патрик.
На 88-й минуте гол забил Додо, на что соперник ответил единственным за игру голом.
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