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08:28 12 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Шахтер» вышел в полуфинал Лиги Европы

«Шахтер» со счетом 4:1 разгромил «Базель» и впервые с 2016 года вышел в полуфинал Лиги Европы. Украинская команда открыла счет уже на 2-й минуте.

Марлос подал угловой, Мораес выбежал из-за спин защитников и головой отправил мяч в сетку.

Почти сразу швейцарская команда мог восстановить равновесие, однако после удара от Кабрала мяч пролетел рядом со стойкой.

Соперники обменялись моментами, пока на 22-й минуте «Шахтер» не удвоил свой перевес. Марлос отдал на Патрика, тот неожиданно пропустил на Тайсона, а бразилец ударом в одно касание с помощью рикошета отправил снаряд в цель.

До перерыва донецкий клуб мог забивать еще минимум трижды, но после ударов Мораеса и Марлоса соперника спасал вратарь Николич, а после выстрела Антонио — перекладина.

Во втором тайме «Базель» имел шанс свести отставанием к минимуму, а вместо этого третий мяч забил «Шахтер» – с пенальти на 75-й минуте отличился Алан Патрик.

На 88-й минуте гол забил Додо, на что соперник ответил единственным за игру голом.

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Тэги: футбол, Лига Европы, ФК Шахтер Донецк

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