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06:35 12 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЕС не считает выборы в Беларуси «ни свободными, ни справедливыми»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обнародовал заявление от имени 27 стран-членов ЕС.

Заявление согласовано с главами МИД всех 27 стран ЕС.

«Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми. Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию. Мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Беларусью, что может включать в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов», – говорится в заявлении.

Политик призвал политическое руководство Беларуси начать настоящий и всесторонний диалог с более широкими слоями общества, чтобы избежать дальнейшего насилия.

Он отметил, что ЕС внимательно следит за развитием событий вокруг президентских выборов, которые, как считают в Брюсселе, «не были ни свободными, ни справедливыми».

«Власть применила непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, усилились притеснения свободы собраний, СМИ и свободы выражения мнений. Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Более того, достоверные сообщения местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, что ожидается от государства-участника ОБСЕ. Народ Беларуси заслуживает лучшего», – говорится в заявлении.

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Тэги: Евросоюз, Республика Беларусь, выборы пр

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