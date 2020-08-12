Кабмин хочет продать половину Нафтогаза, Укрзализныци и Укрпочты

Главными условиями приватизации в правительстве видят увеличение рабочих мест, уплату налогов и инвестиции.

Кабинет министров допускает продажу до 50% акций НАК Нафтогаз Украины, ПАО Укрзализныця и ГП Укрпочта. Об этом говорится в правительственном законопроекте, который будет рассмотрен на заседании Кабмина в среду, 12 августа.

Документом предлагается сохранить за государством 100% в НАЭК Энергоатом, ЧАО Укргидроэнерго, НЭК Укрэнерго, ГП Восточный горно-обогатительный комбинат, ГП Администрация морских портов Украины.

В список не подлежащих приватизации также предлагается включить ГП Оператор рынка и ГП Гарантированный покупатель, ГП Документ, полиграфический комбинат Украина, Киевскую офсетную фабрику, конструкторское бюро Южное.

Кроме того, предлагается закрепить статус не подлежащих приватизации для ГП Антонов, николаевского судостроительного завода, центрального конструкторского бюро Протон. Эти предприятия разрешается преобразовать в акционерные общества.

Предлагается запретить приватизацию Национального цирка Украины, Национального центра театрального искусства им. Леся Курбаса, Национальный киноцентр Александра Довженко национальный спортивный комплекс Олимпийский, спорткомплекс Арена Львов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 12 августа заявил, что предприятия, работающие в сфере национальной безопасности, естественной монополии и важных социальных процессов должны оставаться подконтрольными государству.

По его словам, в собственности государства сегодня находится около 3 тыс. предприятий.

«Главными условиями приватизации мы видим увеличение рабочих мест, уплату налогов и инвестиции. Речь идет о компаниях вроде Нафтогаза или Энергоатома», – пояснил он.

После этого Кабмин принял решение о передаче Фонду госимущества для приватизации около 200 госпредприятий.

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