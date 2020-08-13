В таблице коэффициентов УЕФА Украина обошла Нидерланды

Победа «Шахтера» над «Базелем» (4:1) и выход подопечных Луиша Каштру в полуфинал Лиги Европы позволили Украине занять девятое место.

Учитывая то, что в странах, идущих за нами, уже не осталось представителей в еврокубках, Украина сохранит за собой эту позицию и ниже девятого места не опустится.

Обогнать стоящую на восьмой строчке Бельгию не получится даже при условии победы «Шахтера» в Лиге Европы.

В лидирующей тройке – без изменений. Продолжает возглавлять рейтинг Испания, на втором месте Англия, на третьей строчке идет Германия.

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