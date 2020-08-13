«СЛУГА» КОЛОМОЙСКОГО АЛЕКСАНДР ДУБИНСКИЙ ОПЯТЬ ОСКАНДАЛИЛСЯ – БЛОГЕР
Глава Киевской областной организации партии «Слуга народа» Александр Дубинский пытается использовать своё назначение в корыстных целях.
Глава Киевской областной организации партии «Слуга народа» Александр Дубинский пытается использовать своё назначение в корыстных целях. Об этом пишет блогер Анастасия Азарова у себя на Facebook.
Как пишет блогер, Дубинский, который начинал свою деятельность с продажи ворованных телефонов, атаковал главу Налоговой службы Алексея Любченко – креатуру Зеленского. «Народный депутат чуть ли не угрожает Любченко вернуть его в реальность и якобы разоблачает главного налоговика страны в схематозах. К сожалению, для Дубинского нет авторитетов, если он чувствует выгоду в деле».
Дубинский так озабочен «схемами» Любченко, потому что сам хочет на них присесть, пишет блогер Азарова: «В частности, речь идет о ТОВ «БК Будівельний майданчик». Дубинский расшатывает кресло главного налоговика, чтобы поставить своего человека первым замом и контролировать все скрутки…При этом Дубинский вскользь вспоминает свою коллегу-«слугу» Ольгу Василевскую-Смаглюк в этом деле. Бывшая журналистка, которая теперь хочет заглушить свободу слова в Украине, тоже участвует в дерибанах Киевской области, потому что входит в группу Коломойского вместе с Дубинским».
При этом, отмечает блогер, активность Дубинского, которого называют пуделем Коломойского, вызвана еще и тем, что он может потерять протекцию своего хозяина.
По словам блогера, на данный момент еще одной мишенью Дубинского является заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, который 12 августа в рамках программы «Большое строительство» презентовал проект Киевской обходной дороги.
Как утверждает Анастасия Азарова, Дубинский пытается блокировать этот проект, исключительно исходя из своих меркантильных целей: «Ведь строительство этой дороги планируется в Киевской области, где без согласия самого Дубинского муха не пролетит бесплатно. К слову сказать, он под видом публичных праймериз в крупных ОТГ Киевской области просто продает там места».
Рассказывая о схемах на скрутках от строительства КОДа, блогер Азарова рассказывает о заинтересованности народного депутата в этом деле: «Почему Дубинский пытается привлечь внимание прокуратуры к налоговым скруткам? Не потому, что он такой честный, а потому, что сам хочет сидеть на финансовых потоках. Как передает ТГ-канал «Тень на плетень», бюджет КОДа – больше 3-х млрд долларов. По оценкам «специалистов», из 85 миллиардов гривен бюджета на строительстве КОДа можно спокойно «освоить» 25, а это почти миллиард долларов».
Как отмечает Анастасия Азарова, именно поэтому Дубинский начал борьбу за этот финансовый поток: «Дубинский почему-то возомнил, что без него теперь ни один вопрос решить нельзя. Хотя не понимает, что он – ничего не значит без своего хозяина Коломойского. А когда-то всесильному олигарху теперь уж точно не до Дубинского – после того, как Штаты серьезно за него взялись, надо шкуру спасать».
Автор поста также отмечает, что Дубинский почти в открытую начал работать на партию «За будущее», которая полностью подконтрольна украинскому олигарху Игорю Валерьевичу.
«Таким образом, Саша Пудель начал войну против команды своих же коллег-«слуг». Да и не удивительно, ведь так со своими соратниками может поступать только настоящий пид… ой, извините, человек нетрадиционной ориентации, о чем давно уже за спиной у него говорят его приближенные люди. Кстати говоря, в июле народный депутат развелся со своей уже бывшей супругой Лесей Цебко. Всё, наверное, потому что на деле наш герой – представитель радужного флага. Ведь у пары за всё время супружеской жизни детей так и не появилось», – резюмирует блогер Азарова.
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