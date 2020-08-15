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Главная » Мир » Политика
17:16 15 Августа 2020 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

Окружение Лукашенко изучает возможность его бегства в Россию

В Кремле, как утверждают источники агентства, также допускают, что Лукашенко скоро перестанет быть президентом.

Люди из окружения Лукашенко «наводили справки» у кремлевских чиновников о возможном бегстве президента Беларуси в Россию в случае отстранения от власти, сообщает агентство Bloomberg.

В самом Кремле, как утверждают источники агентства, допускают, что Лукашенко скоро перестанет быть президентом, но не исключают, что жесткое подавление протестов удержит его у власти на какое-то время.

По словам еще одного источника, некоторые российские чиновники считают жестокое подавление оппозиции контрпродуктивным.

Сам Лукашенко заявляет, что у него нет планов покидать Белоруссию.

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Тэги: Александр Лукашенко, Республика Беларусь

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