Польша и США подписали новое военное соглашение

Новое соглашение предполагает увеличение американского военного контингента в Польше на тысячу человек.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак и госсекретарь США Майк Помпео в субботу, 15 августа, подписали соглашение об усиленном оборонном сотрудничестве, сообщает на TVN 24.

Соглашение подписано в Варшаве в присутствии президента Анджея Дуды.

Новая договоренность позволит увеличить военное присутствие США в Польше примерно на 1000 человек. Сейчас на ротации в Польше находятся 4500 американских военных.

Госдепартамент США сообщил, что соглашение EDCA обеспечивает правовую основу для сотрудничества между Польшей и США и отражает общее видение углубления военного сотрудничества двух стран.

EDCA предоставляет «необходимые полномочия, которые позволят силам США иметь доступ к конкретным польским военным объектам и осуществлять совместные оборонительные меры»..

Соглашение также вводит механизм распределения затрат на логистику и инфраструктуру в результате присутствия войск США в Польше.

В ведомстве отмечают, что «Польша имеет право отозвать юрисдикцию США в отношении американских солдат в Польше в серьезных случаях».

Министр обороны Польши заявил, что в рамках соглашения удалось договориться даже о большем, чем предполагали изначально. «Это потрясающий переговорный успех», – сказал он.

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