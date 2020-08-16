Украинский волейболист получил российский паспорт и хочет выступать за сборную России
Игрок российского волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Дмитрий Пашицкий получил российский паспорт.
«Я не раз говорил в интервью раньше, что ощущаю себя русским, – сказал Пашицкий. – Несколько дней назад принял присягу, а сегодня получаю паспорт гражданина РФ. Конечно, очень рад этому событию».
«Сборная России? Сначала мне надо получить спортивное российское гражданство, но препятствий этому нет. Спортивное гражданство у меня эстонское, но за сборную Эстонии я не заигран. Разумеется, если вдруг получу вызов в сборную России, приеду по первому зову, но это было бы прям какой-то сказкой – никогда не играть в сборных и сразу попасть в российскую, да еще и в олимпийский сезон. На позиции центрального блокирующего в сборной России выступают классные мастера, конкуренция колоссальная», – заключил Пашицкий.
Ранее Пашицкий выступал за кемеровский «Кузбасс», а также за ряд польских и эстонских клубов. С 2011 по 2014 год играл за французский «Канн».
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