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10:20 16 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинский волейболист получил российский паспорт и хочет выступать за сборную России

Игрок российского волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Дмитрий Пашицкий получил российский паспорт.

«Я не раз говорил в интервью раньше, что ощущаю себя русским, – сказал Пашицкий. – Несколько дней назад принял присягу, а сегодня получаю паспорт гражданина РФ. Конечно, очень рад этому событию».

«Сборная России? Сначала мне надо получить спортивное российское гражданство, но препятствий этому нет. Спортивное гражданство у меня эстонское, но за сборную Эстонии я не заигран. Разумеется, если вдруг получу вызов в сборную России, приеду по первому зову, но это было бы прям какой-то сказкой – никогда не играть в сборных и сразу попасть в российскую, да еще и в олимпийский сезон. На позиции центрального блокирующего в сборной России выступают классные мастера, конкуренция колоссальная», – заключил Пашицкий.

Ранее Пашицкий выступал за кемеровский «Кузбасс», а также за ряд польских и эстонских клубов. С 2011 по 2014 год играл за французский «Канн».

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Тэги: сборная России, волейбол, российский паспорт

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