Мэр Черкасс призвал не пускать в Украину паломников-хасидов

Приезд хасидов в Умань для празднования религиозного праздника Рош ха-Шана в сентябре может ухудшить эпидситуацию в стране.

«Нас возмущает история с принятием решения по хасидах. Получается, украинцы сейчас не имеют права свободно посетить Израиль и США, где уровень эпидемической угрозы значительно выше украинского. А вот местные граждане имеют право приехать в украинский город и свободно праздновать здесь религиозный праздник», – написал мэр Анатолий Бондаренко.

Бондаренко считает, что приезд хасидов в Умань может нести угрозу не только для Черкасской области, но и для всей Украины.

«Десятки тысяч людей, которые могут быть носителями COVID-19, они несут угрозу населению не только Умани Черкасской области, но и всей Украины. Это нарушает права украинских граждан, ставит нас в несправедливое положение перед иностранцами», – заявил городской голова.

Мэр призвал вмешаться в ситуацию президента Владимира Зеленского.

В начале августа Министерство здравоохранения Израиля призвало украинские власти запретить визит паломников-хасидов в Умань в этом году.

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