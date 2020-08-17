Папа Франциск призвал власти Беларуси к диалогу с протестующими

Во время традиционной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье, 16 августа, понтифик заявил, что внимательно следит за событиями в Беларуси.

Он пожелал мира белорусам и призвал стороны конфликта к диалогу, отказу от применения силы, а также уважению правосудия и права.

«Я внимательно слежу за ситуацией, сложившейся в этой стране после выборов, и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и законности. Вверяю всех белорусов защите Пресвятой Богородицы, Царицы мира», – заявил папа римский.

В свою очередь глава Украинской греко-католической церкви призвал положить конец насилию. Святослав Шевчук отметил, что демонстранты в Беларуси борются за свои права и свободу.

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