Почти половина украинцев не собирается делать прививки от коронавируса
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Треть тех, кто не собирается делать прививки, считает, что пандемии не существует, а опасность COVID-19 преувеличена.
47% опрошенных сказали, что готовы сделать прививку от коронавируса. 42% не согласились на это. Еще 11% пока не приняли решения.
Среди тех, кто не собирается воспользоваться вакциной, треть не верит в реальность эпидемии коронавируса и считает опасность преувеличенной. Еще 1/5 часть опасается, что под видом вакцины им могут вколоть что-то другое.
Противников прививки от COVID-19 также беспокоит, что вакцина может оказаться опасной или неэффективной.
17% выступают против прививок вообще, 13% рассчитывают на свое здоровье, 11% боятся, что могут заразиться коронавирусом из-за прививки, 8% считают, что уже переболели, и у них есть антитела.
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