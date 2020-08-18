Трамп назвал ситуацию в Беларуси «ужасной»

Президент США заявил, что в Беларуси сложилась «ужасная ситуация», когда после президентских выборов 9 августа начались массовые протесты и забастовки.

Дональд Трамп отметил, что протестующие говорят, будто выборы были сфальсифицированы.

Он отметил, что США внимательно наблюдают за развитием событий в стране.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная конкурентка Светлана Тихановская – 10,1%. С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты.

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