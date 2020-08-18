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12:00 18 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Министр обороны Великобритании прибыл в Украину с официальным визитом

В ходе визита пойдет речь об усилении украинского-британского сотрудничества в оборонной сфере.

В Украину с рабочим визитом во вторник, 18 августа, прибыл министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщило британское посольство в Киеве.

Целью визита является усиление сотрудничества между странами в оборонной сфере и безопасности.

В Минобороны Украины отметили, что во время визита Уоллеса стороны изучат аспекты реализации двусторонних договоренностей в контексте развития украинского-британского сотрудничества в оборонной сфере.

«Во время официальной встречи делегаций стороны обсудят приоритеты военного сотрудничества двух стран и актуальные вопросы, представляющие взаимовыгодный интерес», – говорится в сообщении.

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Тэги: визит, министр обороны Великобритании, Уоллес

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