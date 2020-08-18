НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » 0 »
13:00 18 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

COVID-19 заболело более 22 млн человек

Во всех странах мира 14,8 млн пациентов уже вылечились и более 777 тысяч умерли от осложнений коронавирусной болезни.

В странах мира насчитывается уже более 22 млн инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers.

Так, по состоянию на утро 18 августа в мире лабораторно подтверждено 22 062 433 случая заражения COVID-19. При этом 14,8 млн пациентов уже вылечились и более 777 тысяч умерли от осложнений коронавирусной болезни. Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 99,8.

Лидером по количеству инфицированных остаются США (5 612 027 случаев), далее идет Бразилия (3 363 235). Третье место занимает Индия (2 706 450).

Всего в мире насчитывается около 6,5 млн активных случаев коронавируса.

Источник:
Тэги: Мир, статистика, covid-19

Новости по теме

В Крыму антирекорд по нововыявленным случаям COVID-19

С начала года на полуострове зафиксировали более 1500 случае коронавируса. 17 пациентов умерли.

В Киеве очередной резкий суточный прирост заболевших COVID-19

Количество заболевших коронавирусом в столице приблизилось к девяти тысячам. Кличко грозит усилить карантин.

Украина несколько дней подряд бьет антирекорд по суточной заболеваемости

Второй день подряд в стране рекордное количество новых зараженных, при чем, сегодня на 47 случаев больше.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты