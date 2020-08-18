COVID-19 заболело более 22 млн человек

Во всех странах мира 14,8 млн пациентов уже вылечились и более 777 тысяч умерли от осложнений коронавирусной болезни.

В странах мира насчитывается уже более 22 млн инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers.

Так, по состоянию на утро 18 августа в мире лабораторно подтверждено 22 062 433 случая заражения COVID-19. При этом 14,8 млн пациентов уже вылечились и более 777 тысяч умерли от осложнений коронавирусной болезни. Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 99,8.

Лидером по количеству инфицированных остаются США (5 612 027 случаев), далее идет Бразилия (3 363 235). Третье место занимает Индия (2 706 450).

Всего в мире насчитывается около 6,5 млн активных случаев коронавируса.

Тэги: Мир, статистика, covid-19