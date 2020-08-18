В полуфинале Лиги Европы «Шахтер» проиграл «Интеру» с разгромным счетом
Чемпион Украины с первых минут подвергся высокому прессингу со стороны итальянской команды, из-за чего так и не смог наладить свою игру в атаке.
Между тем, такие действия позволили Интеру заставить соперника ошибиться и открыть счет на 19-й минуте. Пятов выбил мяч на Бареллу, тот сместился на фланг и навесил, а Мартинес головой подсек мяч в сетку.
До перерыва Шахтеру удалось создать некоторую остроту у чужих ворот, но его атаки не принесли успех, а в начале второго тайма лишь реакция Пятова спасла «Горняков» от еще одного гола.
Тем не менее, сразу после того, как свой момент упустил Мораес, Интер добился-таки своего. Это Матвиенко проиграл борьбу Д’Амброзио после подачи углового, и тот головой отправил мяч в цель.
В дальнейшем итальянский коллектив довел счет до разгромного. Сперва дубль оформил Мартинес, а затем его пример последовал Лукаку, также забивший два мяча.
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