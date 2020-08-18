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18:16 18 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Германии провели матч с участием голых футболистов

Своей акцией художник хотел подчеркнуть, что футбол открыт для всех, и каждый может выступить за разнообразие на футбольном поле.

В немецком городке Эр-Эркеншвик на стадионе «Штимберг» в минувшее воскресенье прошел необычный футбольный матч. Все его участники вышли на поле полностью обнаженными.

Игроки надели на себя лишь бутсы и гетры разных цветов, помогавшие различать команды. Номера пришлось рисовать вручную на голых спинах мужчин. В полной экипировке по полю передвигался лишь арбитр.

Организатором акции выступил 34-летний режиссер Геррит Старчевски. По мнению устроителя бесформенного матча, голые тела символизируют естественность и аутентичность – качества, которых нет в современном профессиональном футболе.

«Футбол системно болен, и мы решили продемонстрировать это без всяческих прикрас», – сказал Старчевски.

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Тэги: футбол, Германия, голые

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