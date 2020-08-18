В Германии провели матч с участием голых футболистов
Своей акцией художник хотел подчеркнуть, что футбол открыт для всех, и каждый может выступить за разнообразие на футбольном поле.
В немецком городке Эр-Эркеншвик на стадионе «Штимберг» в минувшее воскресенье прошел необычный футбольный матч. Все его участники вышли на поле полностью обнаженными.
Игроки надели на себя лишь бутсы и гетры разных цветов, помогавшие различать команды. Номера пришлось рисовать вручную на голых спинах мужчин. В полной экипировке по полю передвигался лишь арбитр.
Организатором акции выступил 34-летний режиссер Геррит Старчевски. По мнению устроителя бесформенного матча, голые тела символизируют естественность и аутентичность – качества, которых нет в современном профессиональном футболе.
«Футбол системно болен, и мы решили продемонстрировать это без всяческих прикрас», – сказал Старчевски.
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