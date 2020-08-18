Украиские спецслужбы устроили операцию с «вагнеровцами» – СМИ

Операция с задержанием российских наемников сорвалась из-за «слива» информации Офису президента, пишут СМИ.

Операцию с боевиками частной военной компании Вагнера в Беларуси устроили украинские спецслужбы, но она была сорвана Офисом президента, пишет УП во вторник, 18 августа, со ссылкой на собеседников в Главном управлении разведки Минобороны и в СБУ.

«По информации источников, ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора несколько месяцев планировали спецоперацию по ЧВК Вагнера. В ее рамках наемников наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. После этого они должны были вылететь в эту страну из Минска. Им уже даже купили билеты», – говорится в сообщении.

Как утверждается, во время первого этапа перелета из Беларуси в Турцию самолет должен был экстренно сесть в украинском аэропортов, поскольку одному из пассажиров стало плохо. Эту роль должен был выполнять агент СБУ. Под видом медработников в самолет должна была зайти группа спецназа и задержать «вагнеровцев».

Операцию не удалось реализовать, пишет УП, поскольку замглавы СБУ Руслан Баранецкий доложил о ней президенту Владимиру Зеленскому и главе его Офиса Андрю Ермаку.

«После доклада Ермак попросил отложить спецоперацию по причине того, что она могла бы сорвать готовящийся обмен пленными. И операцию отложили на несколько дней», – говорится в сообщении.

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