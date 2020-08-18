В ЦИК не знают, где именно опасно проводить выборы на Донбассе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) просит компетентные органы предоставить информацию об угрозах проведению местных выборов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа по результатам заседания комиссии.

«…Комиссия обратилась в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Национальную полицию Украины, к командующему Объединенных сил о предоставлении не позднее 28 августа актуальной информации об угрозах надлежащей организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями, границы и перечень которых утвержден соответствующим указом Президента от 7 февраля 2019 года», – говорится в сообщении.

Указано, что комиссия 8 августа на основании выводов Донецкой и Луганской областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций установила невозможность проведения первых местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

Однако соответствующие перечни территориальных общин Донецкой и Луганской областей, определенные комиссией, вызвали значительный общественный резонанс.

С момента принятия указанного решения в комиссию поступают многочисленные обращения народных депутатов, органов местного самоуправления, общественных организаций, избирателей относительно пересмотра ее решения и уменьшения количества территориальных общин, на территории которых невозможно провести указанные выборы.

Согласно сообщению, необходимость внесения соответствующих изменений аргументируется, в частности тем, что на территориях отдельных общин, которые комиссией определены как такие, где невозможно провести местные выборы, были с соблюдением законодательства проведены очередные выборы Президента 31 марта 2019 года и внеочередные выборы народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

В то же время на этих территориях на данный момент органы государственной власти в полном объеме осуществляют свои полномочия, а граждане реализуют свои права.

По информации аппарата СНБО, по состоянию на 17 августа режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля в целом выполняется четвертую неделю подряд, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

«Кроме того, указанные выводы Донецкой и Луганской военно-гражданской администраций и принятое на их основании 8 августа соответствующее постановление ЦИКа обусловливают необходимость принятия комиссией решения о невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных районных советов Донецкой и Луганской областей. Поскольку на остальной территории районов, не вошедших в определенные военно-гражданскими администрациями территории территориальных общин, на которых невозможно осуществить организацию подготовки и проведения указанных местных выборов, обеспечить проведение избирательных процедур в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Украины также невозможно», – добавлено в сообщении.

Указано, что ЦИК не наделен полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности и избежания террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов.

Вместе с тем, учитывая необходимость обеспечения возможности гражданам Украины реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в соответствующих местных выборах, существует потребность в уточнении у компетентных органов информации о ситуации безопасности на отдельных территориях этих областей.

Указано, что ЦИК также обратился в Донецкую и Луганскую обладминистрации по предоставлению не позднее 28 августа актуальных выводов о возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом местных выборов на избирательных участках, созданных в соответствии с постановлением ЦИКа от 25 июня № 117.