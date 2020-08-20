ПСЖ побил рекорд «Реала» в Лиге чемпионов
Кроме выхода в финал Лиги чемпионов, «Пари Сен-Жермен» побил рекорд турнира, принадлежавший мадридскому «Реалу».
Парижский клуб забил в 34 поединках подряд в рамках турнира. У подопечных Томаса Тухеля будет шанс увеличить данный показатель 23 августа.
Накануне ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов обыграл «Лейпциг», забив в ворота немецкого клуба три безответных мяча.
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Французский ПСЖ одержал победу над немецким «Лейпцигом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Впервые с момента образования Лиги чемпионов (1992/93) в полуфиналы вышли четыре клуба, не представляющие Англию, Италию или Испанию.
32-летний бразилец Тайсон установил рекорд ЛЕ, забив мяч в семи разных сезонах. По этому показателю Тайсон вышел в единоличные лидеры.