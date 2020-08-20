ПСЖ побил рекорд «Реала» в Лиге чемпионов

Кроме выхода в финал Лиги чемпионов, «Пари Сен-Жермен» побил рекорд турнира, принадлежавший мадридскому «Реалу».

Парижский клуб забил в 34 поединках подряд в рамках турнира. У подопечных Томаса Тухеля будет шанс увеличить данный показатель 23 августа.

Накануне ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов обыграл «Лейпциг», забив в ворота немецкого клуба три безответных мяча.

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