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00:27 20 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ПСЖ побил рекорд «Реала» в Лиге чемпионов

Кроме выхода в финал Лиги чемпионов, «Пари Сен-Жермен» побил рекорд турнира, принадлежавший мадридскому «Реалу».

Парижский клуб забил в 34 поединках подряд в рамках турнира. У подопечных Томаса Тухеля будет шанс увеличить данный показатель 23 августа.

Накануне ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов обыграл «Лейпциг», забив в ворота немецкого клуба три безответных мяча.

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Тэги: футбол, рекорд, Лига чемпионов УЕФА

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