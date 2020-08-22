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06:36 22 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Американцы купили легендарную команду Формулы-1

Компания Williams Grand Prix Engineering Limited, частью которой является команда «Уильямс», была выкуплена Dorliton Capital.

К Dorliton Capital также перешли миноритарный пакет акций Williams Advanced Engineering и все другие торговые активы и обязательства, включая всю задолженность группы перед третьими лицами.

Напомним, по условиям соглашения, Dorliton Capital сохранит название команды  «Уильямс», а также индекс болидов FW – в честь Фрэнка Уильямса. Гоночный коллектив продолжит базироваться в Гроув.

Операцию единогласно поддержал совет директоров «Уильямса», включая сэра Фрэнка, который решил, что такой вариант обеспечит долгосрочный успех команде в Формуле-1.

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Тэги: автогонки Формула-1

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