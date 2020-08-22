Американцы купили легендарную команду Формулы-1
Компания Williams Grand Prix Engineering Limited, частью которой является команда «Уильямс», была выкуплена Dorliton Capital.
К Dorliton Capital также перешли миноритарный пакет акций Williams Advanced Engineering и все другие торговые активы и обязательства, включая всю задолженность группы перед третьими лицами.
Напомним, по условиям соглашения, Dorliton Capital сохранит название команды «Уильямс», а также индекс болидов FW – в честь Фрэнка Уильямса. Гоночный коллектив продолжит базироваться в Гроув.
Операцию единогласно поддержал совет директоров «Уильямса», включая сэра Фрэнка, который решил, что такой вариант обеспечит долгосрочный успех команде в Формуле-1.
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