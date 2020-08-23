У Юлии Тимошенко выявили коронавирус
Состояние 59-летней Тимошенко оценивается как тяжелое, температура – до 39. СМИ сообщают, что заболели также члены ее семьи.
У лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко выявили коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока.
«Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!» – написала она.
По сведениям СМИ, вместе с Тимошенко заболели и ее дочь Евгения Тимошенко вместе с мужем Артуром Чечеткиным.
Новости по теме
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2 328 человек, зафиксировано 37 летальных случаев, 657 пациентов выздоровели.
Во Львовском городском совете, где обнаружили вспышку коронавируса, заболели более 20 человек.
Об этом сообщил депутат совета Петр Адамик.
Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как переболела коронавирусом, и дала советы, как перенести это заболевание.