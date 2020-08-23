У Юлии Тимошенко выявили коронавирус

Состояние 59-летней Тимошенко оценивается как тяжелое, температура – до 39. СМИ сообщают, что заболели также члены ее семьи.

У лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко выявили коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока.

«Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!» – написала она.

По сведениям СМИ, вместе с Тимошенко заболели и ее дочь Евгения Тимошенко вместе с мужем Артуром Чечеткиным.

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