Меркель призвала Россию срочно расследовать отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступили с совместным заявлением.

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступили с совместным заявлением, в котором требуют от России всестороннего расследования отравления оппозиционера Алексея Навального.

«По данным врачей Charité, клинические обследования Навального свидетельствуют о его отравлении», – отметили немецкие политики в документе, обнародованном 24 августа.

Учитывая важную роль Навального в деятельности политической оппозиции в России, власти ФРГ призывают к прозрачному и полному выяснению обстоятельств его отравления.

«Виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности», – призвали канцлер и глава МИД ФРГ.

Они также выразили надежду на выздоровление российского оппозиционного политика.

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