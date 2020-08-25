Меркель призвала Россию срочно расследовать отравление Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступили с совместным заявлением.
Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступили с совместным заявлением, в котором требуют от России всестороннего расследования отравления оппозиционера Алексея Навального.
«По данным врачей Charité, клинические обследования Навального свидетельствуют о его отравлении», – отметили немецкие политики в документе, обнародованном 24 августа.
Учитывая важную роль Навального в деятельности политической оппозиции в России, власти ФРГ призывают к прозрачному и полному выяснению обстоятельств его отравления.
«Виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности», – призвали канцлер и глава МИД ФРГ.
Они также выразили надежду на выздоровление российского оппозиционного политика.
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