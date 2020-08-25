Крым получит воду только в случае гуманитарной катастрофы

По словам главы ТКГ Леонида Кравчука, подача воды возможна лишь в случае гуманитарной катастрофы.

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который является главой делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, в эфире «Украинского радио» во вторник, 25 августа, сделал заявление, что Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы и исключительно для жителей полуострова.

Леонид Данилович подчеркнул: «Не стоит забывать, что в Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду».

Глава делегации ТКГ отметил, что промышленные предприятия и военные базы полуострова «никогда» не получат воду от Украины.

20 августа власти аннексированного Крыма заявили, что жители Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов переводятся на ограниченную подачу воды по графику.

О том, что водный запас Крыма снизился до уровня катастрофически низкого, стало известно еще весной текущего года. Летом он составлял 85,16 миллиона кубометров – половину от обычных запасов без учета орошения земли. Тем не менее крымские власти уверяли, что не станут просить воду у Киева, а до подачи воды по графику дело не дойдет.

В свою очередь, вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условие подачи воды в Крым – это возможно лишь после возвращения полуострова под контроль украинских властей.

Комитет Верховной Рады по правам человека принял решение не восстанавливать водоснабжение Крымского полуострова до его возвращения под контроль Украины.

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