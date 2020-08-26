В Госдуме РФ проверят, не было ли отравление Навального иностранной провокацией

На возможность иностранной провокации в деле Навального указывают заявления канцлера ФРГ и верховного представителя ЕС по иностранным делам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентскому комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить обстоятельства произошедшего с Алексеем Навальным, «чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри страны, а также сформулировать очередные обвинения в адрес России».

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, Володин считает, что на возможность иностранной провокации в деле Навального указывают заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля, которые последовали за вывозом оппозиционера в Германию. Оба европейских политика призвали российские власти максимально открыто расследовать все детали отравления Навального, определить виновных и привлечь их к ответственности.

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