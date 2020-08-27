Беларусь и Россия будут договариваются о списании долгов

Правительства стран проведут переговоры о рефинансировании миллиарда долларов, что поможет поддержать валютный рынок, говорит Лукашенко.

Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин проведут в четверг, 27 августа, переговоры о рефинансировании миллиарда долларов долга. Об этом сообщил на совещании в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БелТА.

«То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», – сказал Лукашенко.

Также он пообещал недопустить обвала национальной валюты.

«Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок. Некоторые люди же этому поддаются – валюту из банков забрать и так далее… Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар – пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой – значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше – значит будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля», – сказал он.

Лукашенко также отметил, что в Беларуси еще не начали по-настоящему использовать золотовалютные резервы. «Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну», – подчеркнул он.

«Поэтому нет такой катастрофы… У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс», – заявил Лукашенко.

При этом он предупредил, что ему уже докладывают об ограблениях людей, которые меняли деньги, о чем стало известно преступникам. «Я думаю, нашему населению надо серьезно подумать над этим», – сказал Лукашенко.

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