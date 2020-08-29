В РПЦ уверены, что Ленина когда-нибудь похоронят

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда полагает, что рано или поздно тело Ленина предадут земле.

«Конечно, отношение церкви и большинства верующих людей и к деятельности Ленина, и к его мавзолею – понятно и однозначно. Но в чем сегодня должен проявляться, на мой взгляд, пастырский подход? В снисхождении к тем людям, для которых это может стать трагедией. Я лично убежден, что в данном случае – это вопрос времени», – сказал он в интервью газете «Культура».

Представитель церкви отметил, что этот вопрос требует «сугубо пастырской мудрости и деликатного подхода», несмотря на то, что в церковных кругах есть противники нахождения Ленина в мавзолее, которые не раз говорили, что церковь должна немедленно и жестко выступить против, осудить, потребовать выноса тела.

«Тем более, что это, в общем-то, такая коммунистическая пародия на нетленные мощи святых», – добавил Легойда.

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