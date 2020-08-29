В Швеции вспыхнули беспорядки после сожжения Корана местным художником

Акцию с сожжением Корана провел художник, известный как Дан Парк. Ранее он уже был судим по обвинению в разжигании межнациональной розни.

В Швеции вспыхнули беспорядки после сожжения Корана в городе Мальме. Обстановка в одном из его районов напряженная, сказал в эфире шведского телеканала SVT представитель полиции Рикард Лундквист.

Акцию с сожжением Корана провел художник, известный как Дан Парк. Ранее он уже был судим по обвинению в разжигании межнациональной розни.