Минздрав определился с алгоритмом действий при обнаружении COVID-19 в школах
Если коронавирус будет выявлен у школьника, то контактировавших преподавателей отправят на двухнедельную самоизоляцию.
Глава Минздрава Максим Степанов назвал алгоритм действий на случай, если в школе будет выявлен случай коронавируса. Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 31 августа.
Так, учителя в школе, контактировавшие с инфицированными детьми, будут проходить 14-дневную самоизоляцию по решению эпидемиолога и семейного врача. При этом это будет зависеть от степени и вида контакта с инфицированным COVID-19, которые определяются индивидуально.
В свою очередь родители учеников с подтвержденным диагнозом будут обязательно проходить самоизоляцию. Что касается родителей школьников, которые контактировали с зараженными – они не должны сидеть две недели на карантине, но это также будет решаться врачами в зависимости от ситуации.
При этом тестировать всех контактных учеников на коронавирус в случае выявления инфекции в классе не будут, так как в МОЗ не видят в этом смысла.
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