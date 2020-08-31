Минздрав определился с алгоритмом действий при обнаружении COVID-19 в школах

Если коронавирус будет выявлен у школьника, то контактировавших преподавателей отправят на двухнедельную самоизоляцию.

Глава Минздрава Максим Степанов назвал алгоритм действий на случай, если в школе будет выявлен случай коронавируса. Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 31 августа.

Так, учителя в школе, контактировавшие с инфицированными детьми, будут проходить 14-дневную самоизоляцию по решению эпидемиолога и семейного врача. При этом это будет зависеть от степени и вида контакта с инфицированным COVID-19, которые определяются индивидуально.

В свою очередь родители учеников с подтвержденным диагнозом будут обязательно проходить самоизоляцию. Что касается родителей школьников, которые контактировали с зараженными – они не должны сидеть две недели на карантине, но это также будет решаться врачами в зависимости от ситуации.

При этом тестировать всех контактных учеников на коронавирус в случае выявления инфекции в классе не будут, так как в МОЗ не видят в этом смысла.

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