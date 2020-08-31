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18:00 31 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сколько нардепов переболело COVID-19

Спикер ВР Дмитрий Разумков призвал коллег отнестись ответственно и придерживаться на работе масочного режима.

Коронавирусом за все время заразились 23 парламентария, кроме того, семь случаев инфицирования выявили в Аппарате парламента. Об этом рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает РБК-Украина.

«Даже в Верховной Раде на сегодня у нас есть 23 коллеги, которые заболели или сейчас даже болеют. Желаю им здоровья, скорее побороть болезнь и вернуться к своей работе. И семь случаев (зафиксировано, – ред.) в аппарате ВР», – отметил глава парламента.

Разумков также обратился к представителям всех депутатских фракций и групп и к главам комитетов по соблюдению масочного режима.

«Меня немного удивляла ситуация на последнем заседании Верховной рады по масочному режиму. Пожалуйста, давайте относиться ответственно и к себе, и к коллегам, которые рядом. Когда вы выходите выступать – вопросов нет, снимается маска, но затем в зале надо быть в маске», – подчеркнул спикер Рады.

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Тэги: депутаты, парламент, ВР, covid-19

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