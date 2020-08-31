Разработано устройство, с помощью которого можно будет заряжать смартфон от собственного тела

Использовать тепло собственного тела для зарядки смартфона и других гаджетов предлагают ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»

Специалистам удалось разработать новый тип термоячеек — устройств, превращающих тепло в электроэнергию. Новая технология позволит создать компактные элементы питания портативной электроники от тепла окружающей среды. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Renewable Energy.

Термоячейки — это миниатюрные устройства, производящие электроэнергию из энергии температурных градиентов, то есть перепадов температур между различными объектами или средами. Зарядные устройства, работающие на их основе, можно будет встраивать в одежду и аксессуары.

«Температурные градиенты окружают нас повсеместно, и устройства такого типа помогут извлекать энергию, рассеиваемую в окружающую среду промышленными объектами, зданиями и множеством других простых и бесплатных источников», — объяснил ведущий автор исследования, эксперт кафедры функциональ­ных наносистем и высокотемпе­ратурных материалов «МИСиС» Игорь Бурмистров.

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