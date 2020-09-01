Известный комик будет баллотироваться в мэры Одессы «по просьбе Зеленского»

Артист Олег Филимонов, известный как ведущий передачи «Джентльмен-шоу», заявил, что будет баллотироваться в мэры Одессы.

«Как правило, ты избирательно к таким предложениям относишься … А тут – предложение от президента, которому нужна новая, хорошая, добротная Одесса. Одесса без коррупции. Одесса, которая возвращает свою идентичность, дух одесский … восстанавливает дух одесского двора… Одесские люди чтобы приезжали назад, чтобы возвращались … Одесса – комфортное место для жизни. Одесса – море, Одесса – моряки. Одесса – медицина…» – сказал он.

Филимонов также высоко оценил свои шансы на победу.

«Я высоко оцениваю свои шансы на победу … По двум причинам. Первая – я очень люблю Одессу. Одесса меня создала … И у меня такое ощущение, что и Одесса меня любит. А когда есть взаимная любовь – все может получиться!» – сказал артист.

Олег Филимонов родился 26 февраля 1952 года в городе Николаеве. Он – актер театра и кино, сценарист, телеведущий, пародист, шоумен, комик. Филимонов – участник команды КВН «Одесские джентльмены», ведущий телепередач «Джентльмен-шоу», «Филимонов и компания», «Камера смеха».

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