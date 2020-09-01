В ВСУ за сутки вчетверо выросло заражение COVID-19

Всего в армии насчитывается 647 заболевших коронавирусом. На самоизоляции находятся 543 человека.

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждены 28 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Это в четыре раза больше, чем сообщалось накануне, информирует командование Медицинских сил ВСУ во вторник, 1 сентября.

Из новых заболевших на лечении в учреждениях здравоохранения находятся семь человек, остальные находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Указано, что всего в ВСУ коронавирусом болеют 647 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 1087 человек, летальных исходов – шесть. На самоизоляции находятся 543 человека. У 96 из них изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

Тэги: армия, статистика, всу, covid-19