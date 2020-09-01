Samsung представил свой новый флагман со сверхмощной батареей
Новинка получила батарею мощностью 7000 ампер в час и четыре камеры, одна из которых на 64Мп.
Компания Samsung презентовала новинку с мощной батареей Galaxy M51. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского бренда.
Одной из особенностей смартфона стала батарея на 7000 ампер в час. Такой аккумулятор может обеспечить работу устройства в течение двух дней без подзарядки.
Гаджет получил встроенный процессор Snapdragon 730, до 6 Гб оперативной памяти и до 128 Гб – внутренней.
Samsung Galaxy M51 оснащен 17-сантиметровым FHD+ дисплеем с активной матрицей на органических светодиодах. Сканер отпечатков пальцев размещен сбоку.
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Компания Samsung презентовала гнущийся и поддающийся практически любой деформации экран для смартфона.
Южнокорейский производитель продал в первом квартале года 83,2 миллиона своих устройств против 61,2 миллиона iPhone у Apple. Третью строчку в рейтинге заняла Lenovo-Motorola.
Согласно отчету издания Business Korea со ссылкой на представителя Samsung Display, стало известно, что компания Samsung планирует выпустить на рынок сгибающиеся смартфоны уже в 2016 году.