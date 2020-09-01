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21:42 01 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Samsung представил свой новый флагман со сверхмощной батареей

Новинка получила батарею мощностью 7000 ампер в час и четыре камеры, одна из которых на 64Мп.

Компания Samsung презентовала новинку с мощной батареей Galaxy M51. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского бренда.

Одной из особенностей смартфона стала батарея на 7000 ампер в час. Такой аккумулятор может обеспечить работу устройства в течение двух дней без подзарядки.

Гаджет получил встроенный процессор Snapdragon 730, до 6 Гб оперативной памяти и до 128 Гб – внутренней.

Samsung Galaxy M51 оснащен 17-сантиметровым FHD+ дисплеем с активной матрицей на органических светодиодах. Сканер отпечатков пальцев размещен сбоку.

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Тэги: Samsung, смартфон, батарея, флагман

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