В Умани напали на хасида израильтянина
Пострадавшим оказался израильтянин с видом на жительство в Украине, ему разбили нос.
В супермаркете Умани ночью 1 сентября произошел конфликт между неизвестными местными жителями и паломниками. Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.
Отмечается, что хасиды приехали в магазин, чтобы совершить покупки, когда неизвестные вступили с паломниками в конфликт по неизвестной причине.
В ОЕОУ сообщили, что четверо неизвестных напали на одного из брацлавских хасидов, пока его друг отошел. Пострадавшему разбили нос. Как сообщается, это израильтянин с видом на жительство в Украине.
По информации общины, полиция занимается этой ситуацией. Подробности происшествия выясняются.
Новости по теме
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса Украины. Нарушителям объявлено о подозрении в совершении преступления.
В Умани накануне ежегодного паломничества к могиле Цадика Нахмана и празднования Нового года – Рош Ашана – разрушили лагерь хасидов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился снести дома двух арабских жителей Иерусалима, убивших во вторник четырех раввинов в городской синагоге.