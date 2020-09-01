В Умани напали на хасида израильтянина

Пострадавшим оказался израильтянин с видом на жительство в Украине, ему разбили нос.

В супермаркете Умани ночью 1 сентября произошел конфликт между неизвестными местными жителями и паломниками. Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

Отмечается, что хасиды приехали в магазин, чтобы совершить покупки, когда неизвестные вступили с паломниками в конфликт по неизвестной причине.

В ОЕОУ сообщили, что четверо неизвестных напали на одного из брацлавских хасидов, пока его друг отошел. Пострадавшему разбили нос. Как сообщается, это израильтянин с видом на жительство в Украине.

По информации общины, полиция занимается этой ситуацией. Подробности происшествия выясняются.

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