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Главная » Украина » Общество
13:30 01 Сентября 2020 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

Для открытия границ необходимо любое сокращение прироста новых случаев COVID-19 – Шмыгаль

Для открытия границ необходимо любое сокращение прироста новых случаев коронавируса на протяжении двух недель, объяснил премьер.

Украина может вновь открыть границы для иностранных граждан при спаде новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Но этот спад должен наблюдаться на протяжении двух недель. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы Сніданок з 1+1 во вторник, 1 сентября.

«Когда эпидемия пойдет на спад. Когда мы будем видеть, хотя бы на протяжении двух недель, что эпидемия спадает, тогда можно будет принимать решение про ослабление карантина», – заявил Шмыгаль.

Он добавил, что для открытия границ необходимо любое сокращение прироста новых случаев коронавируса, но точную цифру не назвал.

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Тэги: Минздрав, Кабмин, открытие, границы, Шмыгаль

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