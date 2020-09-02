Украина побила рекорд по запасам газа
НАК Нафтогаз Украины планирует продолжить закачку относительно дешевого ресурса в подземные хранилища.
Госкомпания НАК Нафтогаз Украины накопила в подземных хранилищах рекордный объем газа, необходимого для прохождения отопительного сезона, включая обеспечение европейского газового транзита. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев в эфире телеканала Украина 24.
«В этом году у нас рекорд, объем уже превышает 24 млрд м3. Я думаю, что мы можем выйти на 27-28 млрд м3″, – сказал он.
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Еврокомиссия предложила провести очередную трехстороннюю встречу по транзиту российского газа на уровне министров во вторник, 19 ноября.
Украина готова снизить сумму нового иска к России с порядка 12 миллиардов долларов до менее чем двух, если российский «Газпром» сохранит транзит газа через территорию страны после 2019 года и доходы от него останутся на прежнем уровне.