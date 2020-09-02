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08:00 02 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина побила рекорд по запасам газа

НАК Нафтогаз Украины планирует продолжить закачку относительно дешевого ресурса в подземные хранилища.

Госкомпания НАК Нафтогаз Украины накопила в подземных хранилищах рекордный объем газа, необходимого для прохождения отопительного сезона, включая обеспечение европейского газового транзита. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев в эфире телеканала Украина 24.

«В этом году у нас рекорд, объем уже превышает 24 млрд м3. Я думаю, что мы можем выйти на 27-28 млрд м3″, – сказал он.

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Тэги: газ, Нафтогаз, запасы газа

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