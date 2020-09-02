США снимают эмбарго на оружие и углубляют сотрудничество с Кипром

Эмбарго на поставки оружия в Кипр действовали последние 33 лет.

США снимают эмбарго на поставки оружия Кипру и углубят сотрудничество с Никосией в сфере безопасности – об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Остров был разделен в 1974 году после турецкого вторжения, вызванного переворотом. Турция признает самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра, которая не признана другими странами. Несколько миротворческих усилий провалились.

Вашингтон ввел ограничения на передачу оружия Кипру в 1987 году, чтобы стимулировать усилия по воссоединению и избежать гонки вооружений на острове.

«Кипр – ключевой партнер в Восточном Средиземноморье», – сказал он в Twitter. «Мы снимем ограничения на продажу нелетальных средств защиты и услуг Республике Кипр в наступающем финансовом году».

The Republic of Cyprus is a key partner in the Eastern Mediterranean. I am pleased to announce that we are deepening our security cooperation. We will waive restrictions on the sale of non-lethal defense articles and services to the Republic of Cyprus for the coming fiscal year. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 1, 2020

Решение принято на фоне эскалации напряженности в восточном Средиземноморье между союзниками по НАТО Турцией и Грецией из-за претензий на потенциальные углеводородные ресурсы в восточном Средиземноморье, основанных на противоречивых взглядах на протяженность их континентальных шельфов.

Президент Кипра Никос Анастасиадес сказал в Твиттере после телефонного разговора с Помпео, что приветствует этот шаг.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что это решение «игнорирует равенство и баланс» на острове и что Анкара ожидает, что ее союзник по НАТО «пересмотрит» его.

«В противном случае Турция, как страна-гарант, предпримет необходимые ответные шаги в соответствии со своей правовой и исторической ответственностью, чтобы гарантировать безопасность киприотов-турок», – говорится в заявлении.

Анкара и Афины заявляют, что готовы разрешить спор путем диалога, но при этом настаивают на защите своих прав. Каждый из них провел в регионе военные учения, подчеркнув возможность обострения конфликта.

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