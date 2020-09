США снимают эмбарго на оружие и углубляют сотрудничество с Кипром

США снимают эмбарго на поставки оружия Кипру и углубят сотрудничество с Никосией в сфере безопасности – об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Остров был разделен в 1974 году после турецкого вторжения, вызванного переворотом. Турция признает самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра, которая не признана другими странами. Несколько миротворческих усилий провалились.

Вашингтон ввел ограничения на передачу оружия Кипру в 1987 году, чтобы стимулировать усилия по воссоединению и избежать гонки вооружений на острове.

«Кипр – ключевой партнер в Восточном Средиземноморье», – сказал он в Twitter. «Мы снимем ограничения на продажу нелетальных средств защиты и услуг Республике Кипр в наступающем финансовом году».

The Republic of Cyprus is a key partner in the Eastern Mediterranean. I am pleased to announce that we are deepening our security cooperation. We will waive restrictions on the sale of non-lethal defense articles and services to the Republic of Cyprus for the coming fiscal year.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 1, 2020