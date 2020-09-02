Меркель пообещала достроить «Северный поток 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что газопровод достроят, несмотря на угрозу американских санкций.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что санкции против газопровода со стороны США являются «неправомерными».

«Мы считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными», — заявила Меркель во время визита в город Штральзунд.

Газопровод должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года. Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций.

Тэги: Северный поток 2