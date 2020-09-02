НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
12:00 02 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трамп рассказал, кто виноват в разжигании протестов в США

Американский лидер открыто обвинил журналистов в распространении беспорядков в стране, назвав СМИ бесчестными.

Президент США Дональд Трамп считает, что значительную ответственность за провоцирование беспорядков в стране несут американские СМИ. Об этом он заявил во вторник, 1 сентября, самим журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в город Кеноша штата Висконсин, который накрыла волна протестов.

«Я считаю, что в действительности разжигает это (беспорядки – ред.) пресса, средства массовой информации. Даже в большей степени, чем Байден», – отметил глава Белого дома.

Также Трамп назвал прессу бесчестной и заявил, что ей следует стыдиться.

«Пресса действительно разжигает это. И вы разжигаете это ужасающим образом. Вы оказываете своей стране очень плохую услугу», – обратился к журналистам президент.

Источник:
Тэги: СМИ, США, протесты, Трамп

Новости по теме

Байден обещает поставки летального оружия Украине, если выиграет на выборах в США

В случае своей победы на выборах Байден собирается пояснить Кремлю, что Россия «должна закончить свою агрессию и оккупацию Украины».

Трамп готов использовать армию США для подавления протестов

Президент США пообещал направить войска в штаты, где местные власти откажутся от жестких мер, и «быстро решить проблему за них».

Американские СМИ: «Трамп мог бы возглавить «ДНР»

СМИ также подхватили слова Трампа, сказанные в интервью ABC, что Путин никогда не пойдет в Украину.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты