Трамп рассказал, кто виноват в разжигании протестов в США

Американский лидер открыто обвинил журналистов в распространении беспорядков в стране, назвав СМИ бесчестными.

Президент США Дональд Трамп считает, что значительную ответственность за провоцирование беспорядков в стране несут американские СМИ. Об этом он заявил во вторник, 1 сентября, самим журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в город Кеноша штата Висконсин, который накрыла волна протестов.

«Я считаю, что в действительности разжигает это (беспорядки – ред.) пресса, средства массовой информации. Даже в большей степени, чем Байден», – отметил глава Белого дома.

Также Трамп назвал прессу бесчестной и заявил, что ей следует стыдиться.

«Пресса действительно разжигает это. И вы разжигаете это ужасающим образом. Вы оказываете своей стране очень плохую услугу», – обратился к журналистам президент.

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