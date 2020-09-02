Трамп рассказал, кто виноват в разжигании протестов в США
Американский лидер открыто обвинил журналистов в распространении беспорядков в стране, назвав СМИ бесчестными.
Президент США Дональд Трамп считает, что значительную ответственность за провоцирование беспорядков в стране несут американские СМИ. Об этом он заявил во вторник, 1 сентября, самим журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в город Кеноша штата Висконсин, который накрыла волна протестов.
«Я считаю, что в действительности разжигает это (беспорядки – ред.) пресса, средства массовой информации. Даже в большей степени, чем Байден», – отметил глава Белого дома.
Также Трамп назвал прессу бесчестной и заявил, что ей следует стыдиться.
«Пресса действительно разжигает это. И вы разжигаете это ужасающим образом. Вы оказываете своей стране очень плохую услугу», – обратился к журналистам президент.
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В случае своей победы на выборах Байден собирается пояснить Кремлю, что Россия «должна закончить свою агрессию и оккупацию Украины».
Президент США пообещал направить войска в штаты, где местные власти откажутся от жестких мер, и «быстро решить проблему за них».
СМИ также подхватили слова Трампа, сказанные в интервью ABC, что Путин никогда не пойдет в Украину.