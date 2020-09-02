Уже в начале 2021 года ожидается первое повышение, а со следующего года – второе, гласит принятый Радой законопроект.

Надбавки на уход для людей с инвалидностью с детства повысят вдвое. Соответствующий законопроект во втором чтении приняла Верховная Рада в среду, 2 сентября.

Так, надбавки на уход будут повышены:

лицам с инвалидностью с детства подгруппы А I группы с января 2021 года с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а с января 2022-го – до 200%;

лицам с инвалидностью с детства подгруппы Б I группы с 50% до 100%.

Одиноким людям с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, – с 15% до 75%.

Кроме того, надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А устанавливается на такого ребенка до 6 лет в размере:

с 1 января 2021 года – 150% прожиточного минимума для детей до 6 лет

с 1 января 2022 года – 200% прожиточного минимума для детей до 6 лет.

В то же время надбавка на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет увеличивается до:

с 1 января 2021 года – 150% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет;

с 1 января 2022 года – 200% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. При этом его действие начнется с 1 января 2021 года.

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