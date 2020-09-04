НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » 0 »
04:03 04 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Харьковской области чрезвычайная ситуация из-за лесного пожара

Харьковская региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности объявила чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

«Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье», – сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

Пожар начался на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области 2 сентября. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате чрезвычайной ситуации уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Источник:

Новости по теме

Украина победила Швейцарию в Лиге наций

Сборная Украины со счетом 2:1 переиграла команду Швейцарии в первом туре элитного дивизиона Лиги наций.

Депутат белорусского парламента высказался в защиту протестующих

Валерий Воронецкий, депутат Палаты представителей – нижней палаты парламента Беларуси, высказался в защиту протестующих.

Лукашенко и Мишустин договорились, но неясно, о чем

Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр России Михаил Мишустин позитивно оценили результаты своих переговоров в Минске 3 сентября.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты