В Харьковской области чрезвычайная ситуация из-за лесного пожара

Харьковская региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности объявила чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

«Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье», – сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

Пожар начался на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области 2 сентября. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате чрезвычайной ситуации уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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