SpaceX запустила 60 спутников Starlink
Спутники обеспечат высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет в труднодоступных местах Земли, заявили в компании.
Американская компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 12-й партией спутников Starlink. Об этом в четверг, 3 сентября, пресс-служба компании сообщила в Twitter.
Запуск Falcon 9 с 60 спутниками был осуществлен в штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал в 8:46 по времени восточного побережья США (15:46 по Киеву – ред.).
«Starlink обеспечат высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет в местах, где доступ был ненадежным, дорогим или совсем невозможным», – указано в сообщении.
Спутники будут выведены на орбиту на высоте 550 км от Земли.
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