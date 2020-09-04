SpaceX запустила 60 спутников Starlink

Спутники обеспечат высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет в труднодоступных местах Земли, заявили в компании.

Американская компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 12-й партией спутников Starlink. Об этом в четверг, 3 сентября, пресс-служба компании сообщила в Twitter.

Запуск Falcon 9 с 60 спутниками был осуществлен в штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал в 8:46 по времени восточного побережья США (15:46 по Киеву – ред.).

«Starlink обеспечат высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет в местах, где доступ был ненадежным, дорогим или совсем невозможным», – указано в сообщении.

Спутники будут выведены на орбиту на высоте 550 км от Земли.

Тэги: спутники, SpaceX, Starlink