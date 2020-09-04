На Донбассе за сутки ни одного обстрела
Украинские военные в зоне ООС занимаются тушением пожаров и восстановлением поврежденных домов.
В четверг, 3 сентября, подразделения сепаратистов не нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 4 августа.
«За прошедшие сутки по всей линии фронта наблюдалась тишина. Фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было», – говорится в сообщении.
В штабе отметили, что режим тишины сохраняется и с начала текущих суток, 4 сентября.
«Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Наши военные продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки», – сказано в сообщении.
Также в штабе сообщили, что в районе продолжается ликвидация пожаров в Донецкой и Луганской областях.
«Подразделения Вооруженных Сил Украины вместе с пожарными ДСНС участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Валуйское, Станица Луганская, Лопаскино, Лобачево, Попасная, Новоалександровка, Трехизбенка. К тушению пожаров привлечено необходимое количество личного состава и техники», – отметили в штабе ООС.
Пожары уже ликвидированы в населенных пунктах Красногоровка, Зайцево, Елизаветовка, Золотое-3 и Каменка.
Кроме того, в прифронтовых районах саперами Объединенных сил разминировано более десяти гектаров территории и передано на уничтожение 142 взрывоопасных предмета.
Также, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали 17 домов. Еще на десяти объектах работы продолжаются.
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