В ВР со скандалом провалили принятие законопроект об СНГ

Во время обсуждения нардеп из Оппозиционной платформы – За жизнь с трибуны обозвал других депутатов «идиотами», после чего спикер потребовал отключить ему микрофон.

Верховная Рада в пятницу, 4 сентября, провалила законопроект о выходе из Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в создании межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров. За соответствующий проект закона проголосовало лишь 223 нардепа.

«Проектом Закона предлагается выйти из Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки. Кабинету министров Украины привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатором законопроекта выступал Кабинет министров.

К слову, во время обсуждения этого закона произошел скандал: народный депутат из Оппозиционной платформы – За жизнь Александр Колтунович, с трибуны парламента обозвал своих коллег «идиотами».

Во время выступления он заявил, что любые вещи, «которые идут на дезинтеграцию со странами СНГ, наносят прямой ущерб национальной экономике». В ответ от оппозиционных депутатов прозвучали возгласы: «Позор!».

Колтунович на это сказал: «Те, кто кричит «Позор», те в 2014 году обнулили экспортный потенциал Украины». Но шум и крики продолжились, а Колтунович заявил: «Не кричите, помолчите, господи, идиоты».

После этого спикер Рады Дмитрий Разумков попросил выключить микрофон Колтуновичу и призвал его попросить прощения у коллег. Разумков отметил, что «такие высказывания точно не в парламенте. Давайте извинимся перед коллегами».

В ответ Колтунович сказал: «Прошу прощения за нетолерантное слово. Оно неуместно в публичной плоскости».

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