В NASA обнаружили максимально быстрый и дешевый способ добраться до Луны

Новая траектория экономит очень много времени, соответственно, и топлива. А это позволит взять на борт в полет к спутнику Земли больше научных инструментов.

Специалисты Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA обнаружили максимально быстрый и дешевый способ добраться до Луны и запатентовали его. Новая траектория сократит время пути с полугода до 2,5 месяцев, пишет Science Alert.

Новый маршрут не только сэкономит топливо, но и позволит взять на борт большее количество научной техники.

Удобной траекторией на орбите будут пользоваться исследовательские миссии.

На первый взгляд, патент на маршрут с Земли до Луны может показаться странным, однако ученые NASA аргументируют тем, что разработки – это интеллектуальная собственность, которая потребовала длительного и точного анализа и моделирования.



Тэги: NASA, космос, лена