НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Экономика
20:00 04 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Капитализация Аpple рекордно обвалилась

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг резким падением на фоне самых существенных потерь технологического сектора за несколько месяцев.

В ходе биржевых торгов в четверг капитализация американской компании Apple упала на 8%, что означает потерю почти $180 млрд. Это рекордное дневное снижение стоимости для любой компании в истории американского рынка, сообщило накануне издание Barrons’s.

Тем не менее, капитализация Apple по-прежнему существенно превышает $2 трлн.

Без учета 2020 года, предыдущий антирекорд был установлен соцсетью Facebook, рыночная стоимость которой в июне 2018 года за одну сессию сократилась на $119 млрд (акции подешевели на 19%) из-за негативных прогнозов финансовых показателей на фоне скандала с Cambridge Analytica.

Кроме того, пару дней в марте 2020 года дневное падение капитализации Apple и Microsoft Corp. превышало $150 млрд.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг резким падением на фоне самых существенных потерь технологического сектора за несколько месяцев. Аппетит инвесторов ухудшился после ралли рынка в прошлом месяце, пишет Интерфакс.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упал на 807,77 пункта (2,78%) – до 28292,73 пункта. Индикатор продемонстрировал самый существенный однодневный спад с 11 июня.

Standard & Poor’s 500 опустился на 125,78 пункта (3,51%) и составил 3455,06 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 598,34 пункта (4,96%) – до 11458,10 пункта.

«Акции демонстрируют существенное снижение в процентном выражении, в особенности технологический сектор, однако это происходит после существенного недавнего ралли. Техсектор долгое не реагировал на фундаментальные факторы», – прокомментировал CNBC эксперт Vital Knowledge Адам Крисафулли.

Днем ранее американский фондовый рынок завершил торги на рекордных уровнях на фоне надежд инвесторов на прогресс в разработке тестов и вакцины против коронавирусной инфекции.

Источник:
Тэги: США, Apple, капитализация

Новости по теме

США могут наложить санкции на Apple за российский Крым

Министерство финансов США, проинформированное украинской стороной о некорректном обозначении Крыма как части России в приложениях компании Apple, будет осуществлять оценку того, попадают ли действия компании под действующий санкционный режим США.

Американцу грозит 40 лет тюрьмы за обман интернет магазинов

Мужчина выдавал себя за реальных покупателей и заявлял, что вместо товаров получал пустые коробки.

Минюст США проверяет Apple из-за замедления работы iPhone

После признания компании Apple в замедлении работы процессора в старых моделях своих смартфонов ради экономии заряда батареи на нее обрушились проверки.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Разорение судьей Хозяйственного суда Виталием Усатым земель и государственного предприятия

20:34  Украина

Капитализация Аpple рекордно обвалилась

20:00  Мир

В Германии мать убила своих пятерых детей

19:00  Мир

СБУ разоблачили коррупционную схему на Львовской таможни

17:00  Украина

Городская власть Тернополя отказалась усиливать карантин

16:00  Украина

В ВР со скандалом провалили принятие законопроект об СНГ

14:58  Украина

Пожар в Харьковской области локализован

14:00  Украина

По делу Шеремета отобрали пять кандидатов в присяжные

13:00  Украина

На Донбассе за сутки ни одного обстрела

12:00  Украина

На сайте МВД Беларуси объявили Лукашенко в розыск

11:15  Мир

SpaceX запустила 60 спутников Starlink

11:00  Мир

3 шага для старта обувной мастерской: как запустить бизнес с небольшим вложением

10:35  Украина

Лукашенко внесли в базу Миротворца

10:00  Украина

В Украине рекордный суточный прирост COVID-19

09:42  Украина

Экологи выяснили, что собаки тоже наносят вред окружающей среде

09:11  Мир

Столтенберг созывает совет НАТО из-за отравления Навального

06:22  Мир

В Харьковской области чрезвычайная ситуация из-за лесного пожара

04:03  Украина

Новости | Слоты