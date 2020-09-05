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Главная » Украина » Политика
16:11 05 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США снова призвали Россию вывести войска из Украины

Заявление опубликовало посольство США в Украине к шестой годовщине подписания Минского протокола.

«В шестую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины вооружения и силы, которые она возглавляет, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами», – говорится в сообщении посольства.

В заявлении отметили, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США остается незыблемой.

Напомним, Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года и предусматривал прекращение боевых действий на территории Донбасса.

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Тэги: Россия, США, войска, российская агрессия

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