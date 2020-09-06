Французский актер и симпатик президента России Владимира Путина Жерар Депардье принял православие в соборе Святого Александра Невского в Париже.

Обряд крещення состоялся в пятницу, 4 сентября. На церемонию собралось около 30 человек. По данным СМИ, Депардье также стал крестным отцом девочки, которую крестили в тот же день.

71-летний актер отметил, что ему нравится православное богослужение.

Своим духовным наставником Депардье назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), которого в СМИ считают «духовником Путина».

Напомним, в 2013 году Депардье получил российский паспорт по личному распоряжению Путина.

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