Жерар Депардье принял православие
Французский актер и симпатик президента России Владимира Путина Жерар Депардье принял православие в соборе Святого Александра Невского в Париже.
Обряд крещення состоялся в пятницу, 4 сентября. На церемонию собралось около 30 человек. По данным СМИ, Депардье также стал крестным отцом девочки, которую крестили в тот же день.
71-летний актер отметил, что ему нравится православное богослужение.
Своим духовным наставником Депардье назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), которого в СМИ считают «духовником Путина».
Напомним, в 2013 году Депардье получил российский паспорт по личному распоряжению Путина.
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Французский актер Жерар Депардье за май-июнь может получить по 12130 рублей на каждого из сотрудников, которые на него работают.
О подробностях проекта рассказал Борис Корчевников, генеральный директор канала «Спас», который покажет передачу.
Форум проводится с благословения предстоятеля ПЦУ Епифания (Думенко). Он будет проходить параллельно с собором Киевского патриархата, который созвал почетный патриарх ПЦУ Филарет (Денисенко).