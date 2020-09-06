Кравчук прокомментировал заявление главы «ДНР»

Глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин желает обострить ситуацию на Донбассе, подчеркнул Кравчук.

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что срочное заседание политической подгруппы ТКГ должно подчеркнуть важность прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина в субботу, 5 сентября.

«В этом году наконец удалось с 27 июля остановить боевые действия в Донбассе. Это безусловно важное достижением для всех в Украине – как на свободной территории, так и на оккупированной», – отметил Кравчук.

По его словам, глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин своим заявлением желает обострить ситуацию на Донбассе.

«И это понятно для каждого – в том числе для миллионов украинцев, которые остаются в оккупации. Они видят, кто снова хочет разжечь боевые действия», – добавил Кравчук.

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